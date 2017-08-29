Ежегодная посещаемость ВДНХ может вырасти к 2020 году до 40 млн человек

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посещаемость ВДНХ в Москве может вырасти до 40 миллионов человек в год к 2020 году, сообщила РИА Недвижимость генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева.

"У нас есть прогнозные показатели, мы делаем маркетинговые исследования, и если динамика будет ровно такая же, как сейчас, то мы предполагаем, что к 2020 году у нас посещаемость ВДНХ увеличится до 40 миллионов человек", — сказала Проничева.

Ранее во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" она отметила, что в настоящее время число посетителей ВДНХ составляет 25 миллионов человек в год.

В Москве в настоящее время проводится масштабная реконструкция объектов ВДНХ на территории комплекса. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, основные работы будут завершены к 2020 году.