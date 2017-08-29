Подвело обновление: "Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина со своих карт

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Крупный сбой произошел в работе сервиса "Яндекс.Карты", в результате с карт пропал остров Сахалин. В компании случившееся объяснили техническим сбоем, который произошел при обновлении ресурса.

Сбой совпал с запуском ракеты в КНДР

Проблемы в работе "Яндекс.Карт" пользователи заметили около двух часов ночи (мск).

Остров Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 километров), пропадал при увеличении карты (масштабы 1000 километров, 600 километров и 200 километров) и снова появлялся при дальнейшем приближении.

Проблемы возникли у пользователей, работавших с веб-версиями сервиса в различных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Проблемы с работой "Яндекс-карт" вызвали ажиотаж, поскольку практически совпали по времени с запуском северокорейской ракеты. Именно этим объяснили сбои некоторые пользователи.

Технический сбой



В ночь с понедельника на вторник Пхеньян испытал снаряд, который пролетел над Японией и через 14 минут упал в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

В пресс-службе "Яндекс.Карт" опровергли сообщения о связи пропажи Сахалина с испытаниями северокорейской ракеты. По данным компании, проблемы возникли из-за технического сбоя, который произошел при обновлении сервиса.

"Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса", — пояснил РИА Новости представитель интернет-компании.

Собеседник агентства подчеркнул, что "Яндекс.Карты" обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов.