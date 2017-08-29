Власти Волгоградской области до конца недели оценят ущерб от пожаров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти региона до конца недели оценят ущерб и установят пострадавших от пожаров в области, сообщается на сайте Кремля.

"До конца недели", — сказал губернатор в ответ на вопрос президента РФ о том, сколько времени потребуется, чтобы оценить масштаб ущерба и понять, сколько денег из резервного фонда правительства понадобится для исправления ситуации.

Бочаров также отметил, что до конца недели будут установлены жители, которые проживали в пострадавших от пожаров районах и нуждаются в помощи государства.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.