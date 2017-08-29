Инвестор реконструкции на ВДНХ получит в собственность 69-й павильон

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Инвестор, который будет привлечен к модернизации зоны "Экспо" на ВДНХ, получит в собственность 69-й павильон, расположенный на территории конгрессно-выставочного комплекса, сообщил журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель руководителя столичного департамента городского имущества Андрей Березин.

"Рассчитана экономическая модель, в соответствии с которой, помимо окупаемости денежной, после ввода в эксплуатацию объекта, инвестор еще получает право на распределение части площадей. По сути, это 69-й павильон. Получается, инвестор получает его в собственность, и плюс окупаемость от совместного ведения выставочной деятельности", — сказал Березин.

По его словам, инвестор может снести 69-й павильон и построить новый с функционалом под выставочную деятельность.

"Это предусмотрено конкурсной документацией. Предельные показатели также предусмотрены конкурсной документацией, соответственно инвестор выше этих показателей не может осуществлять строительство ", — сказал Березин.

Генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева, в свою очередь, подтвердила, что инвестор будет вправе возвести на месте снесенного 69-го павильона строение с такой же функцией. Она также рассказала, что 70-й павильон после реконструкции будет выполнять концертную деятельность. Так, на его базе может появится концертный зал на 4 тысячи мест.

Ранее власти Москвы объявили конкурс на определение инвестора обновленного конгрессно-выставочного центра Москвы, который будет создан на базе ВДНХ "Экспо". В проект предполагается привлечь частные инвестиции в объёме более 22 миллиардов рублей. Заявочная кампания открытого конкурса продлится до 21 декабря. Общая площадь обновленного конгрессно-выставочного центра составит более 320 тысяч квадратных метров и будет включать в себя концертно-конгрессный комплекс вместимостью 4 тысячи человек и выставочные павильоны общей экспозиционной площадью 63 тысячи квадратных метров. Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, основные работы будут завершены в 2020 году.