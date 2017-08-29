Крым в ближайшие три года направит на ремонт дорог 25,5 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в ближайшие 3 года на ремонт дорог направят 25,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Объем финансирования увеличится. Мы рассматриваем сейчас на трехлетний период каждый год 8,5 миллиарда рублей минимум выделять в общей сложности на дороги. Будет 25,5 миллиарда рублей на три года. Это большая сумма", — сказал Аксенов журналистам.

В связи с этим, по его словам, необходим реальный план по приоритетности ремонта дорог.

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