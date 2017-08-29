Инвестиции в развитие зоны "Экспо" на ВДНХ составят 27 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Общие инвестиции в развитие обновленного конгрессно-выставочного центра Москвы, который будет создан на базе "Экспо" на ВДНХ, составят 27 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов придется на бюджетное софинансирование, 22 миллиарда — на частные инвестиции, сообщил журналистам на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" заместитель руководителя столичного департамента городского имущества Андрей Березин.

По его словам, со стороны ГУП "Москва" предполагается вклад в 75-й и 70-й павильоны в размере не более 5 миллиардов рублей. "Инвестор со своей стороны вносит денежный вклад в развитие этих павильонов и в новое строительство в размере не менее 22 миллиардов рублей", — сказал Березин.

Он добавил, что распределение результатов инвестиционной деятельности будет осуществляться в соответствии с долями. "Доли у нас планируются у ВДНХ — не менее 35%, у инвестора не менее 65%", — добавил он.

Как в свою очередь отметила во время пресс-конференции генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева, в настоящее время в Москве наблюдается "катастрофическая нехватка" современных выставочных площадей.

"Требуется общая модернизация площадей ВДНХ для выставочной деятельности. Мы будем строить комплекс, который будет соответствовать всем требованиям выставочной деятельности", — сказала Проничева.

Ранее власти Москвы объявили конкурс на определение инвестора обновленного конгрессно-выставочного центра Москвы, который будет создан на базе зоны "Экспо" на ВДНХ. Заявочная кампания открытого конкурса продлится до 21 декабря. Общая площадь обновленного центра составит более 320 тысяч квадратных метров и будет включать в себя концертно-конгрессный комплекс вместимостью 4 тысячи человек и выставочные павильоны общей экспозиционной площадью 63 тысячи квадратных метров.

Как говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике, комплекс будет построен с использованием последних пространственных решений, новейших мультимедийных, телекоммуникационных и ресурсосберегающих технологий. В обновлённом конгрессно-выставочном пространстве появятся трансформируемые экспозиционные, конгрессные и концертные залы, многоуровневые подземные паркинги, международный таможенно-складской терминал, удобная и доступная навигация, в том числе для маломобильных групп населения.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, после реконструкции площадь комплекса "Экспо" на ВДНХ увеличится в два раза. Он также анонсировал, что основные работы будут завершены в 2020 году.