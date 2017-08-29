В Общественной палате рассказали о работе волонтеров в России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более 90% волонтеров в РФ готовы работать и без поощрений, однако их наличие стимулирует отдавать этому делу больше времени, свидетельствуют итоги общероссийского исследования, подведенного Общественной палатой (ОП) РФ
"Исследование показало, что дополнительное поощрение не является мотивом для занятий добровольчеством у подавляющего большинства опрошенных. Более 90% получавших поощрения сказали, что отсутствие подарков или благодарностей не заставило бы их отказаться от своего занятия. Однако 2/3 отметили, что, если бы поощрений было больше, это бы стимулировало их больше заниматься волонтерством", — говорится в сообщении.
Исследование показало, что на сегодняшний день наиболее распространенные виды поощрения — это благодарности и сувениры: их получали 54% опрошенных. Однако волонтеры больше заинтересованы в других мерах поддержки деятельности, например, в организации досуга, новых знаниях и образовании, льготах и поддержке в получении дополнительного образования — так считают 58% опрошенных.
Как уточняют в ОП РФ, согласно исследованию, типичный волонтер — это девушка 17-24 лет, на первом месте ее интересов стоит помощь животным — 82%, на втором месте — социальная сфера (79% волонтеров).
По его словам, эти предложения, скорее всего, будут касаться развития форм публичной благодарности волонтеров через публикации в СМИ и на встречах с известными людьми региона, приглашениями на культурно-массовые мероприятия или возможным льготным проездом в общественном транспорте.