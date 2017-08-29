Россия и Греция решили увеличить частоту рейсов Москва-Афины и обратно

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия и Греция договорились временно увеличить частоту полетов из Москвы в Афины и обратно до 35 рейсов в неделю, сообщается на сайте Росавиации.

"В результате переписки авиационных властей России и Греции достигнута договоренность относительно увеличения частоты полетов на линии Москва-Афины и обратно до 35 рейсов в неделю для назначенных перевозчиков России и Греции на временной основе до проведения очередного раунда консультаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у российской стороны будет 14 дополнительных рейсов, которые поделят между двумя назначенными перевозчиками.