В Подмосковье нашли редкую рысь

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Можайском районе Подмосковья нашли редкую рысь и барсука, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"В рамках мониторинга флоры и фауны Подмосковья, который ведется по заказу Минэкологии, биологи сделали еще одно ценное наблюдение. Фотоловушки, установленные в Можайском районе, зафиксировали представителей сразу двух редких видов – барсука и обыкновенной рыси", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкологии, ранее фиксировались лишь единичные наблюдения рыси, внесенной в Красную книгу Московской области под 1-й категорией (вид, находящийся под угрозой исчезновения). В последний раз этого хищника наблюдали в Ногинском районе, на территории ООПТ "Черноголовский заказник". Фотографий и видеозаписей рыси на свободе существует крайне мало. Барсук в Подмосковье также встречается редко, он является кандидатом на занесение в Красную книгу региона, как угрожаемый вид.

Как отмечают биологи, фотофиксация редких видов представляет большую научную ценность: она не только подтверждает обитание зверя на этом участке, но и позволяет определить пол, возраст, состояние животного, а также выявить его отличительные черты (например, особенности окраски), что поможет отслеживать дальнейшую судьбу зверя.