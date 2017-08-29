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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, каким должен быть школьный портфель

10:4629.08.2017
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© Flickr / Remy GabaldaШкольник с портфелем. Архивное фотоШкольник с портфелем. Архивное фото
© Flickr / Remy Gabalda

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе рюкзака для школьника: так, вес портфеля для старшеклассника не должен превышать 1 килограмм, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего требованиям… Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 грамм", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУченик перед началом урока
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ученик перед началом урока

Светоотражатели и соотношение веса

Как отмечают в Роспотребнадзоре, ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка.

Школьная линейка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Также в ведомстве сообщили, что ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Легкие учебники

Стоит обратить внимание и на выбор учебников, которыми будут пользоваться ученики.

"Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета; предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать определенных норм: для учащихся 1-2 классов — не более полутора килограммов, 3-4 классов — не более двух килограммов, 5-6 классов — не более 2,5 килограммов, 7-8 классов — не более 3,5 килограммов, для учеников 9 класса и старше — не более четырех килограммов.

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