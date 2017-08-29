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Общество

Иркутский губернатор поддержал проект о санрубках горелого леса у Байкала

10:2629.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковВ заповеднике «Байкало-Ленский ликвидирован крупный лесной пожар. Архивное фотоВ заповеднике «Байкало-Ленский ликвидирован крупный лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников

ИРКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Предложенный Минприроды законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал", разрешающий сплошные санитарные рубки горелых лесов в экологической зоне, является необходимостью, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время встречи с журналистами.

Река Осиновка в Байкальском Национальном заповеднике. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Восстановление сгоревших лесов Байкала обойдется в 4,6 млрд рублей
"Леса, пострадавшие от пожаров, необходимо приводить в порядок. Если этого не делать, то больные деревья станут источником заражения тем же сибирским шелкопрядом, с которым мы сегодня уже интенсивно боремся. Но эта мера не должна стать предметом махинаций, когда под видом пострадавших деревьев вырубается здоровый лес. Поэтому надзорным органам надо будет жестко контролировать ситуацию", — пояснил Левченко.

Глава Иркутской области также подробно остановился на теме восстановления лесов и сообщил, что совместно с группой "Илим" в регионе ведется работа по интенсивному выращиванию лесов.

Санитарные рубки включают в себя комплекс мероприятий по вырубанию пострадавших от болезней и пожаров деревьев. Сплошные рубки проводят только если экосистема леса потеряла свою биологическую устойчивость, например, после сильного пожара. После санитарных рубок проводится восстановление лесов.

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