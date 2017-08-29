Обладателя Гран-при фотоконкурса имени Андрея Стенина объявят 7 сентября

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" назовет победителя Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 7 сентября на торжественной церемонии награждения в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2017 году боролись 29 молодых фотографов из 14 стран мира, включая Россию, Китай, Индию, Испанию, Италию, Сербию, Грецию и другие.

После церемонии награждения состоится открытие выставки работ победителей конкурса, которая будет работать для всех желающих с 8 по 17 сентября бесплатно. На выставке будут представлены более 200 конкурсных фотографий лучших молодых фотожурналистов, на которых запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события в жизни больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Центр фотографии имени братьев Люмьер станет первой выставочной площадкой для работ победителей конкурса, после чего они совершат турне по экспозиционным площадкам России и мира.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают внимание зрителей на людей и события рядом с ними.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5 тысяч работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали телеканал Al Mayadeen, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК. Информационными партнерами конкурса стали информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Royal Photographic Society, SUMG, информационное агентство Синьхуа, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают Академия фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союзы журналистов Москвы и России, информационный портал YOung JOurnalists и фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".