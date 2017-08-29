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Общество

Ландшафтный парк в Митине с археологическим кластером откроется в октябре

09:4429.08.2017
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© РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанкРайон Митино. Архивное фотоРайон Митино. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 авг — РИА Недвижимость. Ландшафтный парк "Митино" с лабораторией археологии на северо-западе Москвы откроется после реконструкции в октябре, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ландшафтный парк в Митино. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Денисов
В московском районе Митино в 2018 году планируется открыть ландшафтный парк
"На территории районного парка обустроят первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений на территории нынешней Москвы, посмотреть на курганы и городища XII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали еще в I тысячелетии до нашей эры", — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, в парке сохранили все исторические объекты, дополнив инфраструктуру исследовательскими лабораториями, выставочными залами и лекториями. Кроме того, там отремонтируют и приведут в порядок пешеходные дорожки, создадут новые веломаршруты, обновят уличное освещение. У пруда парка появятся деревянные террасы для отдыха, а Фестивальная площадь "Митина" получит новую сцену и аттракционы. Общая площадь благоустройства составляет более 110 гектаров.

Ландшафтный парк в Митине. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Денисов
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Древние поселения были обнаружены на прилегающей к парку территории еще в начале XX века. На протяжении почти 100 лет археологи регулярно проводили исследования в этих местах и обнаружили в парке старейшие тракты, селища и городища древних славян, напоминается на сайте мэрии.

Например, в середине прошлого столетия ученые нашли Второе Спас-Тушинское городище, просуществовавшее с XV века до нашей эры по VI век нашей эры. Во время изысканий здесь нашли следы древних построек, керамику конца I тысячелетия до нашей эры и фрагменты сосудов с отпечатками гребенчатого штампа VII–VI веков до нашей эры.

В восточной части парка, вблизи станции метро "Волоколамская" создадут лабораторию археологии. Здесь построят несколько выставочных и исследовательских залов, где можно посмотреть, как работают археологи. Весь археологический кластер объединят Музейной площадью, в центре которой разместят стеклянные витрины с древними находками. От Музейной площади также будет начинаться пешеходный археологический маршрут, добавляется в сообщении.

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