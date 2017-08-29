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Общество

Таежная отшельница молится за здоровье Тулеева

09:0229.08.2017
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© Фото : пресс-служба ГУМЧС по ХакасииКузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фотоКузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ГУМЧС по Хакасии

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Глава Таштагольского района Владимир Макута от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на вертолете доставил таежной отшельнице-староверке Агафье Лыковой продукты и необходимые вещи для зимовки общим весом более 500 килограмм; отшельница заявила, что молится о здоровье главы Кузбасса, сообщает региональная администрация.

Лыкова убирается в доме
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Кузбасские власти доставили отшельнице Агафье Лыковой продукты и корм скоту
По данным властей, Макута побывал на заимке во время облета шорской тайги и ее осмотра на предмет заражённости опасным вредителем – уссурийским полиграфом. Попутно вертолет забрал с заимки отшельницы 10 студентов, которые помогли староверке подготовиться к зиме.

"Агафья Лыкова написала губернатору Аману Тулееву письмо с пожеланиями здоровья. Отшельница передала весточку через главу Таштагольского района Владимира Макуту… Едва поздоровавшись, она отметила, что молится о здоровье губернатора", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава района передал ей 150 кг комбикорма для кур, 100 кг комбикорма для коз, 50 кг пшеницы, 50 кг других круп (в том числе рис, гречка, пшено), 150 кг хлебопекарной муки, апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину для обмазки печки. Кроме того, Лыкова получила выращенные дачниками Таштагола картофель, огурцы, помидоры, кабачки.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. В настоящее время Агафья Лыкова живет в тайге одна.

Кузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ГУМЧС по Хакасии
Губернатор Кузбасса отправил Агафью Лыкову на медицинское обследование
Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, Тулеев в течение многих лет шефствует над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставляет глава Таштагольского района.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. Однако из-за плотного рабочего графика губернатор перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском. После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжает курс реабилитации в амбулаторном режиме.

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