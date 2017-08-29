В Волгоградской области и Ростове-на-Дону оценили убытки от пожаров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство России подготовило решения о выплате компенсации пострадавшим от пожаров в Ростове-на-Дону и в Волгоградской области, деньги уже направляются в регионы, сообщил глава МЧС Владимир Пучков на совещании у президента Владимира Путина.

Кадры с совещания у президента РФ показал телеканал "Россия-24"

"В настоящее время оценочные группы уже в целом завершили оценку масштабов последствий. Правительством РФ распоряжения сегодня приняты, и деньги уже направлены в Ростов-на-Дону. Мы планируем завершить выдачу и материальной помощи пострадавшим и компенсацию за утрату имущества первой необходимости и тем людям, которые получили вред здоровью",- сказал Пучков.

По слова министра, на территории Волгоградской области оценочные группы завершают свою работу, подготовлено решение правительства о выделении помощи пострадавшим и компенсации за утрату имущества первой необходимости.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, рассказал о мерах поддержки пострадавшим в этом регионе от пожаров.

"Что касается выплаты поддержки материальной, сразу же была выплачена единовременная помощь из Ростова по 20 тысяч, на следующий день началась выплата из областного бюджета по 30 тысяч рублей. Мы выплатили денежные средства семье погибшего: Ростов — 500 тысяч, область — один миллион рублей. Сейчас проводим индивидуальную работу с каждым человеком", — сказал он.