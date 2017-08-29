Путин провел в Анапе совещание по ситуации с пожарами

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером по завершении рабочего визита в Венгрию прибыл в Анапу, где провел совещание с главой МЧС и руководителями Волгоградской и Ростовской областей, пострадавших от недавних крупных пожаров, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в понедельник прибыл в Будапешт, где встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном и посетил соревнования чемпионата мира по дзюдо.

Губернаторы и министр проинформировали президента о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий ЧП. Глава государства дал необходимые поручения, в частности для оказания всей необходимой помощи граждан, пострадавших от пожаров.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

Крупный пожар произошел неделю назад в частных домах в центре Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело. Как заявляли в ГУМЧС по региону, основная версия причины крупного пожара — "занесение постороннего источника зажигания".