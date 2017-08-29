На Дальнем Востоке хотят развивать ядерную медицину и нанобиофармацевтику

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Ядерную медицину и нанобиофармацевтику планируют развивать на Дальнем Востоке, соглашение для реализации в том числе и этих проектов подпишут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает в понедельник пресс-служба форума со ссылкой на председателя правления Роснано Анатолия Чубайса.

"Мы с нашими партнерами планируем развивать на Дальнем Востоке такие направления, как ядерная медицина и нанобиофармацевтика, возобновляемая энергетика и оборудование для этого кластера, новые композитные материалы, которые будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе в производстве беспилотных летательных аппаратов, а также машиностроение и робототехника", — приводит пресс-служба слова Чубайса.

Для реализации этих и других проектов на полях ВЭФ подпишут соглашение о финансировании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 миллиардов рублей.

Новый инвестиционный фонд будет предоставлять заемы дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции.

В целевую аудиторию фонда, который будет создан Роснано совместно с Российской венчурной компанией и Фондом развития Дальнего Востока, входят порядка 30 компаний.