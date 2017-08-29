На Дальнем Востоке хотят развивать ядерную медицину и нанобиофармацевтику

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. Ядерную медицину и нанобиофармацевтику планируют развивать на Дальнем Востоке, соглашение для реализации в том числе и этих проектов подпишут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает в понедельник пресс-служба форума со ссылкой на председателя правления Роснано Анатолия Чубайса.
Новый инвестиционный фонд будет предоставлять заемы дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции.
В целевую аудиторию фонда, который будет создан Роснано совместно с Российской венчурной компанией и Фондом развития Дальнего Востока, входят порядка 30 компаний.