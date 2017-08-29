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Общество

Недетский бизнес, или Как школьники зарабатывают миллионы

15:0329.08.2017
(обновлено: 15:31 29.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПриемные дети учителей сельской школы в Брянской области.Архивное фотоПриемные дети учителей сельской школы в Брянской области.Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости Ирина Халецкая. Дети, которые открывают собственное дело и зарабатывают чуть ли не с начальной школы, — такие истории сегодня уже не кажутся невероятными. По данным Росстата, число предпринимателей в возрасте до 18 лет составляет порядка 20 тысяч человек по всей России. Бизнес для этих детей пока не более чем игра, которая иногда приносит хороший доход. Корреспондент РИА Новости выяснила, на чем несовершеннолетние делают свое первое состояние и как родители реагируют на далеко не детские бизнес-идеи.

Ребенок за ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / 4Max
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Миллион в 16 лет

Никита Смирнов заработал первый миллион в 16 лет на раскрутке групп для мужчин в социальных сетях. Однако начал заниматься бизнесом куда раньше — с продажи пиротехники еще в 12 лет.

Потом, по словам предпринимателя, он переключился на работу в интернете: вместе с другом запустил сеть серверов в игре Minecraft (популярная компьютерная игра с элементами симулятора, где игроки сами выбирают, что им делать. — Прим. ред.).

На сегодняшний день у Никиты Смирнова профили в Instagram на четыре миллиона подписчиков, группа "Цифра дня" в соцсети "ВКонтакте" и другие проекты. В его команде удаленно работают шесть редакторов, которым Смирнов платит зарплату. В прошлом году Никита окончил школу с золотой медалью, поступил в университет, но сразу бросил обучение.

"Я удачно вошел в нишу социальных сетей, а потом учился, как раскручивать бизнес дальше. Пользовался методом продвижения "массфолловинг" (МФ — подписка на людей, некоторый процент из них подписывается в ответ. — Прим. ред.) Мои затраты на старте составили 2,6 тысячи рублей, — рассказывает Никита. — Получалось не сразу: редакторов у меня не было, поэтому приходилось делать все самому. Бывало, я вставал в четыре утра перед уроками, чтобы сделать работу, или бегал домой на перемене, поскольку вылетала программа для МФ. К лету 2015 года у меня была сеть на 300 тысяч подписчиков, которая приносила примерно 100 тысяч рублей в месяц".

В своей группе "Блог школьника-миллионера" Никита Смирнов рассказывает, как ему удалось сколотить состояние, купить автомобиль, приобрести недвижимость. Ежемесячный доход, по словам Смирнова, составляет два миллиона рублей в месяц.

"Чат-рулетка"

Школьник из Москвы Андрей Терновский в 2009 году решил создать чат для общения и расширить свой круг друзей. Всего три дня ушло у Андрея на то, чтобы спрограммировать новый сервис для знакомых. Изначально сайт посещали около 20 человек, но после того как на различных форумах появились ссылки на Chatroulette.com, аудитория стала расти.

© Фото : Страница Андрея Терновского в FacebookСоздатель сайта ChatRoulette Андрей Терновский
© Фото : Страница Андрея Терновского в Facebook
Создатель сайта ChatRoulette Андрей Терновский

О программисте узнали американские СМИ. После интервью Андрея Терновского газете The New York Times количество посетителей социальной сети выросло до миллиона пользователей. При этом успеваемость Терновского в школе была низкой из-за постоянных прогулов.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Независимые эксперты, по данным СМИ, оценивали стоимость видеочата Терновского от 30 до 50 миллионов долларов. Через год после создания Chatroulette.com американские инвесторы пригласили юношу в США — и он согласился.

Сейчас Андрей Терновский живет в Кремниевой долине и продолжает работать над своим проектом. Терновский практически не пользуется соцсетями, а от предложений продать чат отказался. По данным Alexa.com, посещение его сайта снизилось до 250 тысяч уникальных посетителей в месяц.

Продать торт — накормить собаку

Все больше школьников начинают вести свой бизнес с первых лет обучения в школе. Алисе и ее подруге Виктории из Москвы по девять лет, и они уже открыли свое дело по продаже сувениров и выпечки. Их товары продаются в школе и на ярмарках, а вырученные средства Алиса и Виктория жертвуют на помощь бездомным животным.

Девочки передают деньги либо в приют, либо на содержание конкретного питомца. По словам мамы Алисы, Елены Булгаковой, они ищут информацию о нуждающихся в соцсетях и официальных группах приютов. Торты и другую выпечку школьницы готовят на уроках технологии, а на занятиях по творчеству лепят фигуры из глины, рисуют картины на продажу.

Илья Раевский
© Фото : из личного архива семьи Раевских
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Дополнительно Алиса и Виктория мастерят ящики для пожертвований и стенды, размещают их в своих классах. "Меня к процессу не подпускают принципиально", — говорит Елена Булгакова и уточняет, что несколько месяцев назад девочки собрали 13 тысяч рублей на операцию собаке.

По словам мамы, за полгода работы девочки накопили примерно 50 тысяч рублей. Сейчас программист из школы бесплатно помогает им разрабатывать мобильное приложение для людей, которые не могут взять питомца домой в силу разных причин, но готовы финансово помогать приютам.

© Фото из семейного архиваАлиса и Виктория продают сувениры на ярмарке
© Фото из семейного архива
Алиса и Виктория продают сувениры на ярмарке

Приложение похоже на "Тамагочи". В нем должна быть собрана база с подробным описанием животных, их фотографиями и адресами приютов. Данные предоставляет руководство профильных учреждений Москвы и области. Пользователь покупает услугу через электронный кошелек: покормить животное, погулять, поиграть с ним. В ответ ему приходит гиф-изображение питомца, подтверждающее выбранное действие. Там же есть кнопка "взять щенка домой". Дети сами нарисовали дизайн, продумали функции для кнопок в приложении и подали уже готовую идею для реализации программисту.

Сейчас девочки сотрудничают с двумя конкретными приютами. Их могло быть и больше, но, сетует мама Алисы, взрослые на контакт с детьми идут неохотно. "Они обзвонили десятки учреждений, но неоднократно мне приходилось включаться в разговор, потому что девочек не воспринимали всерьез. Иногда на них просто кричали, обвиняли в мошенничестве или бросали трубки", — говорит Елена Булгакова.

Начало учебного года в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Мама уточняет, что девочки, в силу возраста, пока не думают о выгоде — для них заработок не более чем игра.

"Они даже вкладывают в бизнес свои карманные деньги. Я дала как-то раз дочке 100 рублей на мороженое, а она их скинула в ящик на корм животным", — делится Елена.

"Это же ребенок, что с него взять"

"Получение прибыли в детском предпринимательстве — это вторичная задача", — считает директор бизнес-школы для детей KinderMBA Карина Фомина. По ее мнению, важно то, что таким образом дети понимают, как устроена взрослая жизнь, у них развиваются критическое мышление и умение работать в команде.

"Это нужно не только будущим бизнесменам, а специалистам любой профессии. Да и стартап не обязательно должен быть успешен, многие из них прогорают. Но так ребенок приобретает опыт, который пригодится в следующих проектах", — считает Фомина.

Она сетует, что в российских школах сейчас не уделяют должного внимания этому аспекту:

"Например, на Западе к ребенку относятся как к полноценной личности, а у нас говорят: "Ну, это же ребенок, что с него взять". В Германии есть "школьная компания", где дети на базе учебных заведений организуют фирму по предоставлению услуги или продаже чего-либо. Лучшие проекты получают реальные инвестиции".

Фомина убеждена: у детей, в отличие от взрослых, отсутствует страх поражения, поэтому они более открыты и мыслят креативнее. "Школьника достаточно только поддержать, и у него "вырастают крылья", — подчеркивает директор школы.

Купить рожок через Telegram

Станиславу и его одноклассникам по 13 лет. Мама мальчика Алла Аргунова вспоминает, что год назад сын всерьез задумался о правильном питании: "Он сказал, что им негде быстро перекусить, приходится покупать фастфуд, за который родители ругают. А что если сделать невредный перекус?".
Школьники решили добавить салаты, десерты, фрукты или творог в вафельные рожки. "Так получается здоровое и быстрое питание, а рожок можно держать в руке и не испачкаться", — объясняет Алла Аргунова.

Дети изучили продукцию популярных сетей ресторанов быстрого питания и подобрали такие ингредиенты, чтобы каждый рожок получался не дороже бургера. Разработанное меню ребята опробовали в школьной столовой. По словам мамы, директор и учителя были не против, но попросили ребят не предлагать рожки как альтернативу школьной еде, а продавать их в дополнение к основному рациону.

© Фото из семейного архиваШкольники разработали технологию производства рожков
© Фото из семейного архива
Школьники разработали технологию производства рожков

Дети запустили чат-бот в канале Telegram, где опубликовано меню. "Клиент выбирает понравившийся рожок, заказ отправляется на телефон повара в школе. Потом ученик приходит в столовую, показывает повару подтверждение оплаты на своем экране телефона — ему взамен отдают рожок", — рассказывает Алла.

Продукты сначала покупали за счет родителей. Готовят рожки в школьной столовой, но к производству учебное учреждение не имеет отношения. Сейчас продукцию закупает частный инвестор, который увидел опубликованную презентацию о стартапе детей на сайте бизнес-инкубатора.

© TelegramБот-меню в Telegram
© Telegram
Бот-меню в Telegram

Алла Аргунова уточняет, что пока система заказа действует в рамках только одной школы, приложение работает в тестовом режиме, но итоговая прибыль, которую дети просчитали до марта 2018 года, должна составить по меньшей мере 400 тысяч рублей.

Недетские законы

По трудовому кодексу, свой бизнес могут вести совершеннолетние, признанные полностью дееспособными, — и только в том случае, если на их деятельность не наложены судебные запреты. Подросток младше 18 лет тоже может открыть свое дело, если соберет дополнительный пакет бумаг. Во-первых, нужно решение суда, который признает ребенка полностью дееспособным, во-вторых, оба родителя или опекун должны дать согласие на создание школьником ИП. До 16 лет оформить предпринимательство на свое имя нельзя, поэтому все финансовые и юридические операции за детей, по закону, ведут их родители.

В июле 2017-го в Госдуме поступил на рассмотрение законопроект, который дает право детям с 14 лет заниматься бизнесом при наличии согласия родителей. Пока же юным бизнесменам приходится довольствоваться теми видами предпринимательства, которые не требуют оформления. Например, услуги в интернете. Мария Деригина занимается бизнесом в сфере рекламы на доходных сайтах (информационный сайт, который максимально автоматизировано зарабатывает на контекстной рекламе. — Прим. ред.). Своего десятилетнего сына она тоже привлекла к работе.

Ребенок зарабатывает на контекстной рекламе от Google, сам следит за сайтами, пишет статьи. Мальчик, по словам матери, купил сайты зимой и зарабатывает на них по две тысячи рублей в неделю.

"Ресурсы обошлись ему в шесть тысяч рублей. Деньги на покупку он накопил сам — просил своих друзей и родственников дарить на праздники деньги, плюс откладывал то, что я ему давала на карманные расходы", — уточняет Дерегина.

"Используют детей в коммерческих целях"

Бояться приучать детей к бизнесу не стоит, особенно если у ребенка есть желание понять, как зарабатывать, убеждена детский психолог, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Эльза Сулагаева.

"Это лишь образовывает несовершеннолетнего в области финансов. Важнее, как к этому относятся родители, верят ли они в будущего "бизнесмена", — считает специалист.

Мальчик носит воду, предназначенную для продажи, по улицам Порт-о-Пренс, Гаити. Архивное фото
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
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По ее словам, собственный заработок не сказывается на психике школьника только в том случае, если ему не приходится работать из-за плохой финансовой ситуации в семье.

Сулагаева убеждена, что детям важно давать возможность для самореализации, напоминать, что они уже сейчас могут влиять на свою жизнь. "Учиться в школе — это не единственная роль современного ребенка, — говорит Сулагаева. — Подросткам сегодня заработать намного проще, чем их родителям, из-за отсутствия комплексов и предрассудков. Однако некоторые взрослые напрасно думают наоборот и убеждают в этом детей".

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