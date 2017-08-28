Строители моста в Крым начали подъем арки на фарватерные опоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Строители начали подъем железнодорожной арки строящегося моста через Керченский пролив на фарватерные опоры, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров будет установлен на фарватерные опоры высотой 35 метров.

"Около 21:00 произошел "отрыв" арочного пролета от плавучих опор, удерживавших его минувшие сутки. На данный момент конструкция удерживается на весу только высокопрочными тросами, протянутыми к ней от 16 домкратов, установленных наверху фарватерных опор", — говорится в сообщении.

Расстояние между низом арки и плавучими опорами сейчас составляет около 1 метра (и около 10 метров от воды). После того, как арочный пролет будут выдержан в таком положении на весу, и специалисты еще раз проверят работу грузоподъемного оборудования, операция по подъему продолжится.

"Расчетная скорость движения – около 5 метров в час. Работы продолжатся в течение всей ночи", — подчеркнули в инфоцентре.

Поднимают арку на высоту с помощью почти 700 тросов. Грузоподъемность каждого домкрата – 650 тонн, так что, несмотря на вес арки в 6 тысяч, строители обеспечили 40-процентный запас по подъемным механизмам.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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