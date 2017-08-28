Семья главкома ВМФ СССР Горшкова передаст его награды и вещи в музей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Дочь и внучка скончавшегося в 1988 году главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) СССР адмирала Сергея Горшкова подарят его награды и вещи Музею Победы на московской Поклонной горе, сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО).

Сергей Георгиевич Горшков (1910-1988) — советский военачальник, флотоводец, участник Великой Отечественной войны (командовал Азовской и Дунайской военными флотилиями), главнокомандующий ВМФ — заместитель министра обороны СССР (1956-1985). Под его руководством был создан ракетно-ядерный океанский флот Советского Союза. Горшков — дважды Герой, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.

"Шестого сентября в "Зале полководцев" Музея Победы на Поклонной горе состоится церемония передачи уникальных экспонатов музею и открытия выставки "Легендарный флотоводец", посвященной дважды Герою Советского Союза, главнокомандующему Военно-морским флотом СССР, адмиралу флота Советского Союза Сергею Горшкову", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Горшкова решила передать в дар музею около 300 предметов, имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности советского флотоводца. "Дочь и внучка адмирала — Елена Сергеевна и Екатерина Александровна Горшковы — передадут музею 92 отечественные и иностранные награды, личные документы и фотографии, предметы форменной одежды", — уточняется в сообщении РВИО.

На выставке "Легендарный флотоводец", в частности, будут экспонироваться награды Горшкова; модели кораблей, которыми он командовал в годы Великой Отечественной войны, а также макеты надводных кораблей и атомных подводных лодок, созданных в Советском Союзе под его руководством.

В церемонии открытия выставки примут участие представители РВИО, главного командования ВМФ России, ветераны военного флота, командир головного сторожевого корабля дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", военные дипломаты.