Жириновский предложил запретить застройку на месте пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить строительство домов на месте пожара в Ростове-на-Дону, так как есть версия, что строения могли поджечь "черные риелторы", сообщает пресс-служба партии.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.

Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону является "занесение постороннего источника зажигания". Президент России Владимир Путин поручил правоохранителям досконально разобраться в причинах пожара.

"Одной из главных версий пожара в частном секторе Ростова-на-Дону стал поджог. Местные жители говорят, что "черные риелторы" активно добивались продажи частной земли в этом районе, чтобы перепродать ее под застройку. Чтобы исключить подобные мотивы, необходимо на законодательном уровне запретить застройку территории, где сгорели частные дома. Иначе такой способ "освобождения" земли и дальше будет использоваться криминалом", – приводит слова Жириновского пресс-служба партии.