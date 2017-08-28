Минюст предложил централизовать доступ к взысканным приставами средствам

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Минюст предлагает в целях минимизации коррупционной составляющей осуществлять временное хранение взысканных судебными приставами средств на специальных централизованных счетах, закрепив право распоряжения ими за главными судебными приставами субъекта РФ.

О подготовке соответствующего законопроекта сообщает в понедельник ведомство. В настоящее время такие средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов, право распоряжаться ими входит в полномочия старших судебных приставов субъекта РФ.

"В целях снижения нагрузки на должностных лиц ФССП и минимизации совершения коррупционных преступлений законопроектом предлагается определить централизованный счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение территориального органа ФССП", — говорится в сообщении.

В связи с этим законопроектом будут внесены изменения в статьи закона "О судебных приставах" в части исключения из полномочий старшего судебного пристава субъекта РФ права распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов, закрепив указанное право за главным судебным приставом субъекта РФ.

Также изменения коснутся терминологии федерального закона "Об исполнительном производстве" в части уточнения наименования депозитного счета. В ряде статей закона слова "депозитный счет подразделения судебных приставов" будут заменены словами "централизованный счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение территориального органа ФССП".