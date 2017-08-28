В Москве зафиксировали рекордно низкое число безработных с 2015 года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Число безработных в Москве снизилось до 29 тысяч человек, что является самым низким показателем в столице с января кризисного для рынка труда 2015 года, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, в июле количество безработных уменьшилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Москва сейчас является не только крупнейшим и наиболее привлекательным рынком рабочей силы в России, но и одним из самых динамично растущих рынков труда в мире, чему доказательство — рекордно низкое число безработных в Москве", — рассказал глава департамента экономической политики Владимир Ефимов.

На портале напомнили, что сейчас в Москве работает центр занятости молодежи, который помогает находить стажировку, подработку или полноценную работу школьникам, студентам и выпускникам вузов.