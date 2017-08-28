МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рост дополнительных денежных затрат на обучение (46%), низкое качество образования (30%) и отсутствие интереса к учебе (30%) являются наиболее серьезными проблемами в современной школе, которые потребуют решения в ближайшие годы, следует из опубликованного в понедельник опроса "Левада-центра".

Согласно опросу, 46% респондентов считают рост дополнительных денежных затрат на обучение одной из наиболее серьезных проблем в современной школе, которую необходимо решить в ближайшие пять-десять лет. На втором месте в рейтинге таких проблем — низкое качество образования и отсутствие интереса к учебе (по 30% у каждой). Далее идут: необоснованные нововведения в школьном образовании (28%), низкий уровень подготовки учителей и падение их авторитета (25%) и распущенность учеников (24%). Реже всего среди указанных проблем респонденты называли устаревшие учебники (6%), устаревшую систему образования (7%) и плохое отношение учителей к ученикам (8%).

Наиболее уважаемой в обществе, по данным исследования, стала профессия врача — так считают 42% респондентов. Вторая строчка у преподавателя (27%), третья — у юриста и военнослужащего, так отвечал каждый десятый участник опроса. Замыкают данный рейтинг профессии актера, рабочего, летчика, адвоката, руководителя, бизнесмена и экономиста (по 3% на каждый ответ). Уточняется, что респонденты сами называли профессии и могли назвать несколько вариантов.

Наиболее доходными профессиями, согласно ответам респондентов, стали: банкир (18%), политик и бизнесмен (по 17%), госслужащий (13%) и юрист (12%). Меньше всего, по мнению опрошенных, зарабатывают актеры, певцы, губернаторы (по 2%). Поясняется, что респонденты сами называли профессии и также могли назвать несколько профессий.

Также родители признались социологам, что больше всего хотели бы воспитать в своих детях: умение добиваться своих целей (47%), чувство ответственности (36%), умение обращаться с людьми (35%) и добросовестное отношение к работе (34%). Эти качества, по мнению опрошенных, являются наиболее важными. Меньше всего родителей интересует в детях: воображение и послушание (по 7%), вера в Бога (9%), верность и преданность называл каждый десятый, бережливость указали 11% опрошенных.

Опрос был проведен 18-22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.