Руденя: в Твери через три года должна появиться новая детская больница

ТВЕРЬ, 28 авг — РИА Новости. Проект строительства новой детской областной клинической больницы в Твери будет представлен на федеральное софинансирование в апреле 2018 года; строительство больницы предполагается завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Тверской области по итогам совещания с участием губернатора региона Игоря Рудени.

"Уже проделана большая предварительная работа. Нужно четко выверить все условия технического задания и затем — сам проект, чтобы он соответствовал федеральным стандартам здравоохранения. В Твери должен появиться высокотехнологичный детский центр, медицинский городок, где будет оказываться специализированная помощь детям по разным направлениям. Чтобы люди, приезжающие из районов, получали качественные медицинские услуги в одном месте", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Планируется, что новая областная детская больница будет рассчитана на 420 коек, ее площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Помимо стационара, здесь должны быть обустроены лечебно-диагностическое и параклиническое отделения, необходимая инфраструктура: вертолетная площадка, стоянка для автотранспорта, боксы для скорых. Определено место расположения больницы — рядом с перинатальным центром имени Е.М. Бакуниной. Ориентировочная стоимость объекта — 4,5 миллиарда рублей, предположительные сроки строительства — 2018-2020 годы.

По данным пресс-службы, уже получены предварительные технические условия на присоединение больницы к инженерным сетям. Определена проектная организация — АО "МАКСПроект", в активе которой — ряд федеральных медицинских учреждений, перинатальные центры, построенные в разных регионах страны.

"Решение о строительстве новой детской областной клинической больницы было принято губернатором Тверской области весной 2017 года после пожара в учреждении. Вопрос появления новой ДОКБ в Тверской области обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец при участии губернатора Игоря Рудени. По его итогам были даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта", — добавили в пресс-службе облправительства.

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