Руденя: в Твери разработают план развития трамвайного сообщения

ТВЕРЬ, 28 авг — РИА Новости. "Дорожная карта" развития городского трамвайного сообщения будет разработана для Твери, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Один из проектов в сфере муниципального городского транспорта — развитие трамвайного сообщения в Твери. У нас есть действующая ветка, а также площадки, которые могут быть использованы для развития трамвайных маршрутов", — приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Рудени на совещании с руководством ООО "ПК Транспортные системы".

Глава региона также напомнил в этой связи о масштабных проектах "Тверь Сити" и "Тверь Экспо", которые планируется реализовать в областной столице. "Все приезжающие в Тверь смогут напрямую добраться от вокзала до областного выставочного центра. Таким образом, будет создана логистическая конструкция, которая обеспечит комфортный формат передвижения", — сказал он.

Участники совещания также обсудили возможность создания ремонтной базы для трамваев на площадке одного из дочерних предприятий "Трансмашхолдинга", в который входит "ПК Транспортные системы".

В пресс-службе напомнили, что "ПК Транспортные системы" уже выпускает на базе Тверского вагоностроительного завода низкопольные трамваи "Витязь-М" по заказу правительства Москвы. В течение трех лет для столицы планируется выпустить 300 трамваев — по 100 в год, начиная с 2017 года.

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