Новая система учительского роста сохранит звания и категории

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новая модель учительского роста в России сохранит звания и категории учителей, сообщил президент ассоциации "Педагог XXI века" Евгений Ямбург в ходе круглого стола.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается результатами аттестаций. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года. Она также поясняла, что в рамках профстандарта предлагается три градации: ведущий учитель, старший учитель и учитель. Старший преподаватель, предположительно, будет заниматься наставничеством и иметь небольшую нагрузку.

"Мне идут письма со всей страны, что якобы отменят категории, отменят звания, — ничего этого не будет, все это сохраняется", — заявил Ямбург.

Он отметил, что будет правильно сохранить заслуженные преференции за учителями, однако это не должно препятствовать росту молодых учителей. От лица ассоциации "Педагог XXI века" Ямбург предлагает переводить профессиональные компетенции в должности, что позволит уже сейчас назначать на них молодых учителей.

"Существующая система не во всем отвечает новым требованиям… Звания часто даются по итогам длительной работы, и, как сказал один мой коллега, у нас народного учителя обычно получают перед смертью – это шутка. Нас же интересуют, конечно, молодые учителя… Надо им тоже создать перспективы роста", — заметил он.

Ранее сообщалось, что апробация системы учительского роста пройдет осенью в 13 регионах России. Первыми регионами, которые внедрят эту систему в 2017 году, станут Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области.