В Мурманской области на подготовку к учебному году выделили 613 млн рублей

МУРМАНСК, 28 авг – РИА Новости. Все школы и детские сады Мурманской области готовы к началу нового учебного года, из бюджетов разных уровней было выделено 613 миллионов рублей на ремонт и оснащение образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В понедельник губернатор Марина Ковтун приняла участие в селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева, посвящённом готовности системы образования к началу учебного года.

Как пояснили в правительстве региона, 1 сентября в Мурманской области начнут работу почти 500 образовательных организаций, в том числе 165 общеобразовательных школ, 234 детских сада и другие учреждения образования. "На сегодня все они приняты областной и муниципальными комиссиями", — отметили региональные власти.

По их данным, на финансирование подготовки к новому учебному году из бюджетов различных уровней выделено 613 миллионов рублей. "За счет выделенных средств в 460 образовательных организациях выполнены ремонты текущего и капитального характера, устранены предписания надзорных органов, обеспечена комплексная безопасность, улучшено материально-техническое обеспечение", — отметили в мурманском правительстве.

Аварийных зданий образовательных организаций в Мурманской области нет. Численность обучающихся на 1 сентября составит 138,4 тысячи человек. В этом учебном году в первый класс в регионе пойдет почти 9 тысяч детей.

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