Глава РЖД наградил Собянина за создание МЦК

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров в понедельник вручил мэру Москвы Сергею Собянину награду за заслуги в развитии железнодорожной отрасли путём совместной работы в создании нового вида общественного транспорта — Московского центрального кольца (МЦК).
Белозеров поблагодарил мэра за совместную работу, отметив, что в новой программе развития РЖД будет учтено активное развитие московского транспортного узла.
"Эти амбициозные задачи, которые вы поставили перед Москвой, мы бы хотели вместе с вами реализовать и двигаться вперёд", — добавил он.