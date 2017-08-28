Дети из пострадавших от ливней районов Приморья начнут учебу 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Дети из подтопленных районов Приморья начнут учебу вовремя, 1 сентября не откроется лишь одна школа, сообщил губернатор Владимир Миклушевский.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дети из российских регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводнений, 1 сентября должны пойти в школы. По его словам, этим летом некоторые школы в Приморье, Красноярском и Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области пострадали в результате пожаров и наводнений.

"По словам Владимира Миклушевского, в начале нового учебного года в регионе откроются 522 муниципальных и государственных общеобразовательных организации, 99,8% приняты к работе", — сообщила краевая администрация.

Как ранее сообщала пресс-служба Приморья, школа в селе Занадворовка 1 сентября не сможет принять учеников. Во время подтопления был сильно поврежден фундамент и здание нуждается в капитальном ремонте. Ученики этой школы первую четверть будут ездить на школьном автобусе на уроки в село Барабаш.

Всего в Приморье 191,4 тысячи школьников, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году. В первый класс пойдут 22 тысячи ребят.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение с населенными пунктами восстановлено.