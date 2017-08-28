В Чечне к 1 сентября откроют шесть новых школ, сообщил Кадыров

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Все учебные заведения в Чечне прошли проверки и полностью готовы к началу учебного года, будут открыты шесть новых школ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил, что в Чечне этому вопросу уделяется особое внимание. Так, с 1 по 18 августа в республике прошла проверка образовательных организаций.
"Специалисты оценивали состояние пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение, материально-техническую базу, наличие учебно-методических пособий, выполнение предложенных надзорными органами мероприятий, укомплектованность административными и педагогическими кадрами. Было установлено, что все учебные заведения ЧР готовы на 100%", — написал Кадыров в Instagram.
Как рассказал чеченский лидер, к новому учебному году в Чечне откроются шесть новых школ на 3844 места. Кроме того, до конца года в рамках программы "Развитие образования в ЧР" планируется завершить строительство еще трех средних образовательных школ, рассчитанных на 2160 детей.
"Охват горячим питанием учащихся составит 100%. Во всех школах имеются хорошо оснащенные медицинские кабинеты, пандусы и перила для детей-инвалидов", — добавил Кадыров.