В Чечне к 1 сентября откроют шесть новых школ, сообщил Кадыров

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Все учебные заведения в Чечне прошли проверки и полностью готовы к началу учебного года, будут открыты шесть новых школ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В понедельник прошло совещание под руководством главы правительства РФ Дмитрия Медведева, на котором обсуждалась готовность школ и всей сферы образования к 1 сентября.

Кадыров отметил, что в Чечне этому вопросу уделяется особое внимание. Так, с 1 по 18 августа в республике прошла проверка образовательных организаций.

"Специалисты оценивали состояние пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское обеспечение, материально-техническую базу, наличие учебно-методических пособий, выполнение предложенных надзорными органами мероприятий, укомплектованность административными и педагогическими кадрами. Было установлено, что все учебные заведения ЧР готовы на 100%", — написал Кадыров в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 28 2017 в 6:04 PDT

Как рассказал чеченский лидер, к новому учебному году в Чечне откроются шесть новых школ на 3844 места. Кроме того, до конца года в рамках программы "Развитие образования в ЧР" планируется завершить строительство еще трех средних образовательных школ, рассчитанных на 2160 детей.

"Охват горячим питанием учащихся составит 100%. Во всех школах имеются хорошо оснащенные медицинские кабинеты, пандусы и перила для детей-инвалидов", — добавил Кадыров.