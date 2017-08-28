ОНФ запустил мониторинг доступной среды для людей с тяжелой инвалидностью

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт запустил всероссийский мониторинг доступной среды для людей с тяжелой инвалидностью, он продлится до конца сентября, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Мониторинг ОНФ, который предполагается провести до конца сентября в 84 регионах (в Московской области уже запущен пилотный проект), основан на новом подходе. Он предусматривает проведение опросов и обследование городской среды на конкретных маршрутах следования инвалидов. Опрос людей с тяжелой инвалидностью (использующих кресла-коляски и незрячих) позволит оценить актуальное общественное мнение о результатах реализации госпрограммы "Доступная среда" и выявить основные барьеры городской среды, которые ограничивают право выбора инвалидами сфер жизнедеятельности, в которые они хотели бы быть включенными", — цитирует пресс-служба движения слова эксперта ОНФ по делам инвалидов Александра Лысенко.

По его мнению, мониторинг позволит объективно оценить доступность объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и городской среды, которые наиболее часто посещаются инвалидами и имеют для них жизненно важное значение.

"Исследование ОНФ поможет проанализировать исполнение поручений президента РФ и деятельность руководителей, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по исполнению госпрограммы и региональных программ "Доступная среда", а также выработать предложения по повышению эффективности бюджетных расходов на эти цели", — добавил Лысенко.