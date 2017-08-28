Собянин наградил строителей и инженеров за участие в развитии проекта МЦК

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды работникам, принимающих активное участие в реализации проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца (МЦК).

"Мне приятно выполнить поручение президента и вручить награды людям, которые принимали активное участие в одном и самых сложных и значимых проектов в Москве за последние десятилетия", — заявил Собянин.

Мэр отметил уникальность проекта МЦК, для строительства которого понадобилось задействовать сотни километров инженерных сетей, потеснить существующие строения, скоординировать слаженную работу и усилия самых различных ведомств: министерства транспорта, ОАО "РЖД" и десятка департаментов Москвы.

"Каждый шаг в этом направлении давался крайне сложно", — подчеркнул градоначальник. "Люди, которые профессионально занимаются строительством, очень хорошо понимают, что реализовать проект такого масштаба в такие короткие сроки — чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно", — добавил он, отметив, что в считанные месяцы ежедневный пассажиропоток МЦК достиг 350 тысяч.

Мэр также выразил слова признательности президенту, "который держал под контролем этот огромный и значимый для Москвы проект".

Инженерам, строителям, проектировщикам были присвоены ряд наград: Орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За развитие железных дорог", Благодарность президента Российской Федерации. Награждаемым присвоены почётные звания "Заслуженный строитель Российской Федерации" и "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".

Среди отмеченных наградой также бывший начальник московского метрополитена, ныне директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, руководитель административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Виктор Ерёмин и другие сотрудники ОАО "РЖД", а также АО "Московской кольцевой железной дороги", ГБУ "Гормост", ГУП "Московский метрополитен", ГКУ "Организатор перевозок", АНО "Дирекция Московского транспортного узла".

"За большой вклад в развитие транспортной системы столицы", за заслуги перед Москвой от имени мэра были награждены министр транспорта РФ Максим Соколов, президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Московское центральное кольцо было открыто для пассажирского движения 10 сентября 2016 года в результате реконструкции Малого кольца Московской железной дороги.