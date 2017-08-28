США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Собянин наградил строителей и инженеров за участие в развитии проекта МЦК

16:2828.08.2017
0200
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца. Архивное фотоПассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина вручил государственные награды работникам, принимающих активное участие в реализации проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца (МЦК).

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции Калининско-Солнцевской линии московского метро Мичуринский проспект. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Собянин поблагодарил строителей за создание МЦК и новых станций метро

"Мне приятно выполнить поручение президента и вручить награды людям, которые принимали активное участие в одном и самых сложных и значимых проектов в Москве за последние десятилетия", — заявил Собянин.

Мэр отметил уникальность проекта МЦК, для строительства которого понадобилось задействовать сотни километров инженерных сетей, потеснить существующие строения, скоординировать слаженную работу и усилия самых различных ведомств: министерства транспорта, ОАО "РЖД" и десятка департаментов Москвы.

"Каждый шаг в этом направлении давался крайне сложно", — подчеркнул градоначальник. "Люди, которые профессионально занимаются строительством, очень хорошо понимают, что реализовать проект такого масштаба в такие короткие сроки — чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно", — добавил он, отметив, что в считанные месяцы ежедневный пассажиропоток МЦК достиг 350 тысяч.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин отметил вклад железнодорожников в запуск МЦК

Мэр также выразил слова признательности президенту, "который держал под контролем этот огромный и значимый для Москвы проект".

Инженерам, строителям, проектировщикам были присвоены ряд наград: Орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За развитие железных дорог", Благодарность президента Российской Федерации. Награждаемым присвоены почётные звания "Заслуженный строитель Российской Федерации" и "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации".

Среди отмеченных наградой также бывший начальник московского метрополитена, ныне директор по пассажирским перевозкам ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, руководитель административно-организационного аппарата ОАО "РЖД" Виктор Ерёмин и другие сотрудники ОАО "РЖД", а также АО "Московской кольцевой железной дороги", ГБУ "Гормост", ГУП "Московский метрополитен", ГКУ "Организатор перевозок", АНО "Дирекция Московского транспортного узла".

"За большой вклад в развитие транспортной системы столицы", за заслуги перед Москвой от имени мэра были награждены министр транспорта РФ Максим Соколов, президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Московское центральное кольцо было открыто для пассажирского движения 10 сентября 2016 года в результате реконструкции Малого кольца Московской железной дороги.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена