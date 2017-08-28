Опубликованы рекомендации для учителей на основе типичных ошибок в ЕГЭ-2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей по 10 школьным предметам на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2017, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как пояснили в ведомстве, данная работа проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать методическую помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к экзаменам с учетом всех изменений, вносимых в контрольные измерительные материалы.
"Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ", — отметили в Рособрнадзоре.
"Методические рекомендации подготовлены руководителями федеральных комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ 2017 года, выявленных затруднений и типичных ошибок", — уточнили в Рособрнадзоре.