Опубликованы рекомендации для учителей на основе типичных ошибок в ЕГЭ-2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей по 10 школьным предметам на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ-2017, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических материалов для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года. Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, данная работа проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать методическую помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к экзаменам с учетом всех изменений, вносимых в контрольные измерительные материалы.

"Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ", — отметили в Рособрнадзоре.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на сайте ФИПИ опубликованы методические рекомендации по русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ, географии, литературе, биологии, истории, обществознанию и иностранным языкам. В ближайшее время появятся рекомендации для учителей и по остальным предметам ЕГЭ.

"Методические рекомендации подготовлены руководителями федеральных комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ 2017 года, выявленных затруднений и типичных ошибок", — уточнили в Рособрнадзоре.