Систему пожарного надзора необходимо пересмотреть, заявила Москалькова

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересмотреть систему государственного пожарного надзора после пожара в доме престарелых в Красноярске.

В понедельник в Красноярске произошел пожар в частном доме престарелых на Авиационной улице. По данным следствия, погибли три человека. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Комментируя инцидент, Москалькова отметила, что в отличие от государственных учреждений частные организации не несут такой ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности.

"Мне кажется, что последняя серия пожаров свидетельствует о том, что нам очень серьезно нужно пересмотреть систему госпожнадзора, когда каждое учреждение независимо от формы собственности должно быть оборудовано специальной сигнализацией, специальными средствами, с тем, чтобы в случае пожара можно было бы оказать экстренную помощь", — сказала Москалькова РИА Новости.

Омбудсмен сообщила, что многие дома престарелых на данный момент не оборудованы средствами сигнализации. При этом предупредить подобные ситуации часто бывает легче, чем ликвидировать их последствия, отметила она.

"Я только что была на Экологическом форуме во Владимире, и Владимир выпускает великолепные машины для пожаров… Они могут въехать внутрь пожара и выдерживают до шестисот градусов, то есть могут из пожара забрать людей. Они дорогие, и по этой причине субъекты (их) не покупают, но, когда мы просчитали, выплата ущерба (стоит) гораздо больше, чем это средство, которое могло бы спасать людей", — сказала Москалькова.

Пожар в красноярском доме престарелых охватил площадь в 200 квадратных метров. В настоящее время огонь потушен, идет разбор завалов и проливка. Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.

Омбудсмен выразила соболезнования семьям пострадавших.