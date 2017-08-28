Более 75 тысяч жителей Черногорска на сутки останутся без воды из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Более 75 тысяч человек в городе Черногорске в Хакасии останутся без холодной воды на сутки из-за аварии на трубопроводе, сообщило управление ГО и ЧС по республике, рекомендовав жителям запастись питьевой водой.

"По оперативным данным, в 16:00 28 августа на вводе холодного водоснабжения в Черногорске обнаружен порыв на трубопроводе диаметром 50 сантиметров. Для ликвидации порыва будет произведено отключение водоснабжения (9042 дома разной этажности, в которых проживает 75,656 тысячи человек) на сутки с 24:00 28 августа. В муниципальном образовании введен режим "Повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Сейчас ремонт проводят 24 специалиста "Хакресводоканала". Глава республики поручил провести работы как можно скорее.

Отмечается, что в первую очередь холодной водой будут обеспечены объекты круглосуточного пребывания населения – стационары и больницы. Детские сады на время отключения воды работать не будут. На котельной Черногорска имеется собственная скважина для забора воды. В пожарных подразделениях забор воды будет осуществляться с открытых водоемов.