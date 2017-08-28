Более 75 тысяч жителей Черногорска на сутки останутся без воды из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Более 75 тысяч человек в городе Черногорске в Хакасии останутся без холодной воды на сутки из-за аварии на трубопроводе, сообщило управление ГО и ЧС по республике, рекомендовав жителям запастись питьевой водой.
Сейчас ремонт проводят 24 специалиста "Хакресводоканала". Глава республики поручил провести работы как можно скорее.
Отмечается, что в первую очередь холодной водой будут обеспечены объекты круглосуточного пребывания населения – стационары и больницы. Детские сады на время отключения воды работать не будут. На котельной Черногорска имеется собственная скважина для забора воды. В пожарных подразделениях забор воды будет осуществляться с открытых водоемов.