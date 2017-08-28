ЛДПР выступила за переименование Волгоградского проспекта в Москве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ЛДПР выступает за переименование московского Волгоградского проспекта в проспект Героев Сталинграда, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

По данным пресс-службы, в выходные лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил московский фестиваль прессы в Парке Победы, где один из гостей попросил политика переименовать Волгоградский проспект по случаю 75-летия Сталинградской битвы.

"Владимир Жириновский полностью поддержал эту идею. Фракция ЛДПР уже выступала с предложением переименовать город Волгоград в Сталинград. И, конечно, во фракции поддержат инициативу назвать Волгоградский проспект в Москве проспектом Героев Сталинграда", — говорится в сообщении.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года, продолжалась 200 дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда (с 1961 года — Волгоград) и непосредственно в самом городе, и закончилась 2 февраля 1943 года. Битва развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. Участвовало в ней с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 миллиона человек.

Битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.