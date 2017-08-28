Власти Волгоградской области помогут пострадавшим от степных пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Власти Волгоградской области окажут всестороннюю поддержку 46 семьям (92 человека) пострадавших от степных пожаров в населенных пунктах, говорится в сообщении администрации региона.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

В результате пожаров были эвакуированы несколько населенных пунктов, а смены в четырех детских лагерях досрочно прекращены. Кроме того, перекрыт участок федеральной трассы близ села Оленье в Дубовском районе. Более 50 населенных пунктов Волгоградской области удалось спасти от пожаров, не допустив распространения огня на жилые дома.

"Сформирован список из 46 семей, это 92 человека, имеющих право на оказание поддержки. Организовано взаимодействие с паспортно-визовой службой, главным управлением МЧС, Пенсионным фондом по восстановлению необходимых документов. На 28 августа к выплате уже назначено единовременное социальное пособие 89 гражданам в размере от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени утраты имущества. Девять семей выплаты уже получили", — говорится в сообщении.

Полиция ранее сообщила, что задержала двух предполагаемых поджигателей сухой травы в Дзержинском районе 25 августа. Ими оказались подростки 15 и 17 лет. По дате пожар совпал с несколькими крупными ландшафтными пожарами в нескольких районах Волгоградской области, но, по данным МЧС, его площадь была относительно небольшой.

По информации представителя региональной администрации, жители области, чьи дома пострадали от пожаров, расселены у родственников, в пунктах временного размещения никого нет. В результате пожаров 23 августа сообщалось о порядка 18 пострадавших жилых строениях (всего пострадало 155 объектов). Информация о пострадавших жилых строениях в результате пожаров 25 августа уточняется.