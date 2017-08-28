Рособрнадзор лишил образовательной лицензии еще два вуза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю лишил образовательной лицензии еще два вуза, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверок, в период с 18 августа по 24 августа 2017 года по решению Арбитражного суда прекращено действие лицензии Сибирской академии права, экономики и управления и Курского автодорожного института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).