Половина учебных заведений Крыма и Севастополя получили лицензии

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Половина всех учебных заведений Крыма и Севастополя получили образовательные лицензии и уже аккредитованы, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на совещании о готовности школ к учебному году.

"Аккредитация и лицензирование образовательных организаций Крыма и города Севастополь завершается 1 сентября 2018 года. На сегодняшний день в Крыму из (одной) тысячи 184 образовательных организаций отлицензировано 891, из 597, подлежащих аккредитации, аккредитовано 267. Работа продолжается", — сказала Васильева.

Что касается Севастополя, по словам министра, образовательные лицензии получили 164 организации из 193, из 82, подлежащих аккредитации, аккредитовано 50.

"Но так как работа еще продолжается в течение будущего учебного года, я могу точно сказать, что все школы Крыма и города Севастополя готовы к новому учебному году, эта работа продолжается как работа к действию", — заключила министр.