Средняя зарплата учителей выросла до 33,2 тысячи рублей, сообщила Васильева

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Средняя зарплата школьных учителей в России выросла в 2017 году до 33,2 тысячи рублей, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева в понедельник на совещании о готовности школ к учебному году.

"На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33 тысячи 200 рублей, по сравнению с прошлым годом — 32 тысячи рублей… Что касается учителей дополнительного образования, зарплата также выросла на 8,95% за аналогичный период и составляет на сегодняшний день 32 тысячи 900 рублей", — сказала Васильева.

Министр также сообщила, что зарплаты в сфере дошкольного образования также выросли на 5% и составляют сейчас 29,3 тысячи рублей, в 2016 году они составляли 27,9 тысячи рублей. По словам Васильевой, эта сумма — 88,1% от средней заработной платы в сфере общего образования.

"В среднем ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года", — заключила глава Минобрнауки.