Васильева поблагодарила регионы за готовность школ к учебному году

Учитель в классе новой школы №212, готовящейся к открытию с нового учебного года в Новосибирске. Архивное фото

Учитель в классе новой школы №212, готовящейся к открытию с нового учебного года в Новосибирске. Архивное фото

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева на совещании правительства поблагодарила регионы РФ за полную готовность к началу учебного года, несмотря на стихийные бедствия и режим ЧС в некоторых субъектах.

"У нас многие регионы были в состоянии режима ЧС в связи со стихийными бедствиями. Хочу поблагодарить все регионы и особенно (отметить) последнее событие в Волгоградской области, потому что все наши учреждения готовы к новому учебному году", — сказала Васильева.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но 25 августа ситуация вновь ухудшилась, в этот день в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил властям пострадавших от пожаров и наводнений регионов сделать все, чтобы дети пошли в школы 1 сентября.