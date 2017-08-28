Владельцев самостроя в Москве уведомили о пятой волне сноса

МОСКВА, 28 авг — РИА Недвижимость. Госинспекция по недвижимости Москвы проинформировала собственников объектов самостроя, попавших в пятый список сноса, о предстоящем демонтаже построек, говорится в сообщении ведомства.

Власти Москвы 22 августа утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих демонтажу, в него попали 78 объектов. Всего в рамках "пятой волны" демонтируют 42,3 тысячи квадратных метров недвижимости, расположенной на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону метрополитена и улично-дорожную сеть

"В соответствии с законодательством не позднее семи дней с момента вступления в силу правового акта, для дальнейшего демонтажа самовольной постройки, Госинспекция по недвижимости обязана направить лицу, осуществившему самовольную постройку, уведомление о сносе со сроками добровольного демонтажа объекта. В настоящее время посредством почтовой связи через ФГУП "Почта России" завершена рассылка уведомлений", — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что около каждого объекта самовольного строительства префектурами установлены щиты, с информацией о предстоящем демонтаже незаконной постройки.

В течение срока, отведенного на добровольный демонтаж объекта, владелец вправе демонтировать объект самостоятельно или, при отсутствии технической возможности, обратиться к городу за помощью в демонтаже. За добровольный снос опасного объекта и прекращение права собственности владелец имеет право на получение компенсации, выплата которой осуществляется префектурами не позднее двух месяцев со дня соответствующего обращения. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тысяч рублей в расчете на каждый квадратный метр недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация — 51 тысяча рублей в расчете на каждый квадратный метр. отмечается в пресс-релизе.