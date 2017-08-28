Медведев выделил средства пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на компенсации пострадавшим при пожаре в Ростове.

Крупный пожар произошел неделю назад в частных домах в центре Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело. Как заявляли в ГУМЧС по региону, основная версия причины крупного пожара — "занесение постороннего источника зажигания".

"Хочу проинформировать вас, что подписал решение о выделении денежных средств по линии федерального бюджета для оказания помощи всем, кто пострадал в ходе стихийного бедствия, которое случилось на территории Ростовской области", — сказал Медведев на селекторном совещании по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Ранее на совещании премьер-министр отметил, что необходимо сделать все, чтобы дети из пострадавших от пожаров и наводнений районов пошли в школу вовремя.