Проезд по Пречистенке закроют в ночное время с 29 по 31 августа

МОСКВА, 28 авг — РИА Недвижимость. Проезд по улице Пречистенка и по прилегающим к ней переулкам перекроют в ночное время с 29 по 31 августа, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

"С 29 по 31 августа с 22:00 до 06:30 Пречистенка и 13 прилегающих переулков окажутся полностью перекрытыми для автомобилистов. В дневные часы улицы будут свободны для транспорта", — отмечается в материалах.

В них объясняется, что приостановка движения связана с завершающим этапом работ по программе "Моя улица" — укладкой асфальта. На Пречистенке снимут старый асфальт, укрепят бетонное основание и уложат новое покрытие в несколько слоев. Прилегающие переулки перекроют для доставки строительных материалов и подъезда спецтехники.

В ночные часы с 29 по 31 августа проехать по Пречистенке и прилегающим переулкам смогут только спецтехника и автомобили местных жителей (резидентов). Водителям рекомендуют выбирать пути объезда и выстраивать маршруты, ориентируясь на изменения в схемах движения транспорта, говорится в сообщении.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.