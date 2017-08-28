В Иркутске прошли первые соревнования по кроссфиту среди пожарных

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пожарные из 27 регионов приняли участие в первых межрегиональных соревнованиях по кроссфиту среди огнеборцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Как отметили в ведомстве, кроссфит — это силовая тренировка, по силе нагрузки очень близкая к работе пожарного в чрезвычайных условиях.

"Самые сильные и выносливые огнеборцы из 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока собрались в Иркутске, чтобы в многоборье продемонстрировать физическую выносливость и профессиональную подготовку", — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в СРЦ, победителями соревнований по пожарно-спасательному кроссфиту стала команда иркутских огнеборцев. На втором месте команда из Алтайского края, на третьем — пожарные из Красноярска.

"Огнеборцы махали 24-килограммовыми гирями и отжимали штангу, кантовали 120-килограммовые автопокрышки и тянули канатом внедорожники, переносили газовые баллоны и 70-килограммовые манекены", — добавили в МЧС.

Как заявил в приветственном слове к участникам соревнований начальник СРЦ МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко, в таких специфических соревнованиях видно, на что способны настоящие пожарные.

"Людям этой профессии необходимо постоянно совершенствоваться физически, тренировать выносливость, поскольку их профессиональная деятельность сопряжена с работой на пределе человеческих возможностей", — сказал Диденко.