ОП объявила о приеме заявок на конкурс социально значимых проектов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ начала прием заявок на участие в ежегодном конкурсе социально значимых проектов "Мой проект — моей стране!", победители в 14 номинациях получат народное признание и денежные призы, сообщает пресс-служба ОП РФ в понедельник.

К участию в конкурсе приглашаются социально активные граждане и гражданские объединения, некоммерческие организации, руководители социальных проектов, — "все те, кто работает на создание сильного гражданского общества в России", уточняется в сообщении.

"Мы решили сделать голосование за лучшие социально значимые проекты максимально открытым. Это будет по-настоящему народное голосование: оценивать заявки конкурсантов будут сами представители гражданского общества, то есть люди, вовлеченные в конструктивное развитие страны и понимающие, какие проекты действительно могут принести пользу и должны быть транслированы на федеральном уровне", — отметил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, его слова приводит пресс-служба ОП РФ.

По словам организаторов, цель конкурса — выявление и распространение лучших практик, "поддержка и вовлечение сообществ в развитие конструктивной гражданской активности в России". Основными критериями оценки, среди прочих, станут социальная значимость и инновационность проекта.

Оценивать заявки будут члены Общественной палаты РФ и региональных ОП – всего более 2,5 тысяч человек. Проекты также будут представлены на Фестивале молодежи и студентов и на итоговом форуме "Сообщество", где оценивать номинантов можно будет в течение первого дня мероприятия 2 ноября. Награждение победителей пройдет на итоговом форуме "Сообщество" 3 ноября. Они получат чек на 200 тысяч рублей, дипломы и "народное признание", отмечают в ОП РФ.

Подать заявку можно на сайте конкурса до 24 сентября.