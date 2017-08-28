Полмиллиона россиян с марта обратились в медучреждения с укусами клещей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти полмиллиона россиян с марта обратились в медицинские учреждения в связи с укусами клещей, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что с 16 марта начался еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, во всех федеральных округах.

"По состоянию на 25 августа 2017 года в медицинские организации обратились более 458 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних максимальных значений", — говорится в сообщении.

Больше всего обращений было зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях, в Красноярском крае, Удмуртии и Башкирии, отметили в ведомстве.

Всего в России зарегистрировано 1427 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 3917 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Количество заболевших в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период, заключили в Роспотребнадзоре.