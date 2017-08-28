Экологичный транспорт улучшит состояние Москвы-реки, считает Собянин

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ввод экологичного общественного транспорта позволит значительно снизить выброс загрязняющих веществ в Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Самый главный загрязнитель как и воздуха, так и Москвы-реки — это транспорт, выхлопные газы, которые осаживаются на поверхность дорог и потом смываются дождем в реку. Но, учитывая, как меняется транспортная ситуацию, будет меняться и экологическое состояние реки", — рассказал мэр в интервью "Газете.ру".

Как отметил градоначальник, количество стоков, наносящих вред экологии, достигает 40 штук. По его словам, их сокращение связано с тем, что большая промышленность постепенно "уходит" из Москвы. "Кроме того, такие загрязнители, как Московский НПЗ, очень серьезно пересмотрели свои экологические программы. Сегодня вода, которую они сбрасывают в Москву-реку, чище, чем МНПЗ потребляет", — подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин заявил о том, что через три года в Москве полностью откажутся от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы, конкурс на закупку которых состоится уже этой осенью.