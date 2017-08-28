Уровень сероводорода на востоке Москвы ночью превысил норму в четыре раза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Превышение допустимого уровня сероводорода более чем в четыре раза было зафиксировано в ночь на понедельник на востоке Москвы, сообщили в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Среди районов, где была зафиксирована повышенная концентрация сероводорода, оказались Жулебино (превышение более чем в 3,5 раза) и Капотня (в 1,34 раза). Наибольшее превышение вещества в воздухе было отмечено в Кожухово — здесь концентрация сероводорода достигла пика, превысив норму более чем в четыре раза, к 9.00 (мск) концентрация вещества спала до 1,95 ПДК м.р.

Последний раз автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе более чем в пять раз на востоке Москвы — в Кожухово, Жулебино, Вешняках, Некрасовке, Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомском — в ночь на 17 августа.